Балабаново, Калужская область, , 09:53 — REGNUM Лабораторное исследование варёной колбасы, изготовленной на предприятии Боровского района Калужской области, выявило ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM по данным комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

Выпуск в продажу продукции с данного предприятия приостановлен. Сейчас специалисты выясняют, откуда поступило заражённое мясо, использовавшееся при производстве колбасы «Бутербродная». Образцы проб направлены в федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии.

В последний раз вирус африканской чумы свиней (АЧС) был зарегистрирован в Калужской области в 2016 году. Тогда был объявлен карантин в четырех районах: Думиничском, Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском, где пришлось сжечь более сотни свиней.

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