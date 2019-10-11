Париж, , 09:19 — REGNUM Власти региона Иль-де-Франс финансово помогут жителям, желающим приобрести себе электровелосипед, предоставив им скидку в размере 500 евро, сообщает Le Figaro.

С февраля 2020 года регион выделит 12 миллионов евро на инициативу, объявленную Валери Пекресс, председателя совета региона Иль-де-Франс.

Известно, что финансовая помощь будет осуществляться в форме возврата 50% стоимости электровелосипеда в пределах 500 евро. Заявка должна быть подана лично в течение 5 лет, и заявитель обязуются хранить свой велосипед минимум 3 года.

Ожидается, что число парижан, которые воспользуются этой помощью, ежегодно будет составлять от 20 000 до 30 000 человек.