Куала-Лумпур, , 09:32 — REGNUM Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала британскому изданию неправду о своих отношениях с Мухаммадом V. Об этом сообщает 11 октября газета The Straits Times, ссылаясь на представителей интересов бывшего короля.

«Статья издания Daily Mail является ложной, содержащиеся там сведения фальшивые», — заявил адвокат Ко Тьен Хуа.

Он добавил, что юристы передали газете иную информацию, опровергающую рассказ Воеводиной, а также потребовали от имени Мухаммада V уважать его частную жизнь и не вмешиваться в неё. Адвокат подтвердил, что брак Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015», заключенный в ноябре 2018 года, был расторгнут 22 июня.

Российская гражданка рассказала в интервью, что сама оплатила услуги в больнице Швейцарии, где у нее принимали роды, продав ради этого за $245 тыс. обручальное кольцо. Она утверждала также, что бывший супруг не помогал ей деньгами в период брака. Адвокат заявил, напротив, что Воеводиной предложили крупную сумму на медицинские расходы и проживание, а бывший муж подарил ей автомобиль Porsche Cayenne и драгоценности Сartier.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре бывший король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V признался, что сожалеет о своей свадьбе с российской гражданкой, обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.

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