Киев, , 10:05 — REGNUM Чем меньше реформ будет проводить украинское государство — тем больше предприятий будет в стране, заявил экономист Александр Охрименко 11 октября в эфире телеканала NewsOne.

На вопрос журналиста о том, какие шаги должно предпринять правительство Украины, какие отрасли экономики поддержать, чтобы решить проблему массовой трудовой миграции, он ответил:

«Прежде всего, правительство должно ничем не заниматься. Никаких реформ, никаких отраслей. Вы знаете, что как только правительство начинает помогать отрасли — сразу в отрасли возникает проблема».

Эксперт считает, что правительство Украины не должно мешать экономике страны работать. Чем меньше реформ — тем больше предприятий останется на Украине считает он.

«Мы живём в 21-м веке. Экспорт рабочей силы — это нормальное явление для всех развитых стран мира… Обращаю ваше внимание, что у нас фактический рост заработной платы на Украине — это как раз за счёт того, что часть людей уехала, снизилась безработица и растёт заработная плата», — добавил Охрименко.

Он отметил, что снижение оттока людей за границу приведёт к падению ВВП Украины на душу населения.

С Охрименко не согласился эксперт по энергетическим вопросам Александр Марунич:

«У нас отдельные отрасли стоят на пороге дефицита квалифицированного персонала. Его просто нет, он покинул пределы государства Украины».

На это Охрименко возразил, что всё равно все не уедут, а дефицит рабочей силы заставит олигархов поднимать заработную плату для оставшихся жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Россию, однако заявил, что запрещать это делать он не будет.

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