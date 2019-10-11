Киев, 11 октября 2019, 10:05 — REGNUM Чем меньше реформ будет проводить украинское государство — тем больше предприятий будет в стране, заявил экономист Александр Охрименко 11 октября в эфире телеканала NewsOne.
На вопрос журналиста о том, какие шаги должно предпринять правительство Украины, какие отрасли экономики поддержать, чтобы решить проблему массовой трудовой миграции, он ответил:
Эксперт считает, что правительство Украины не должно мешать экономике страны работать. Чем меньше реформ — тем больше предприятий останется на Украине считает он.
Он отметил, что снижение оттока людей за границу приведёт к падению ВВП Украины на душу населения.
С Охрименко не согласился эксперт по энергетическим вопросам Александр Марунич:
На это Охрименко возразил, что всё равно все не уедут, а дефицит рабочей силы заставит олигархов поднимать заработную плату для оставшихся жителей Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Россию, однако заявил, что запрещать это делать он не будет.
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