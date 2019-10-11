Уфа, , 09:07 — REGNUM Полная ревизия всех технологических процессов будет проведена на заводе «Полиэф» в Благовещенском районе. Об этом сообщил генеральный директор, председатель правления ООО «СИБУР» Михаил Карисалов на совещании, посвященном чрезвычайной ситуации на заводе, 10 октября передает пресс-служба правительства Башкирии.

По его словам, на заводе будет проверено состояние резервуаров, устаревшие же ёмкости будут заменены. Кроме этого, пройдет полная ревизия технологических процессов. Резервуар, который был разрушен, будет тоже полностью демонтирован после очистки.

В ходе совещания он также заверил руководство региона в том, что все последствия розлива сточных вод и рекультивация почвы будут завершены в течение самого ближайшего времени.

«Мы сделаем работу «Полиэфа» действительно безопасной», — сообщил Михаил Карисалов на совещании.

Отмечается, что в настоящее время в близлежащих к аварии водоемах ведется постоянный мониторинг качества воды. Этот анализ показывает нормативные значения.

Напомним, что 9 октября на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенском районе из-за разрушения стенки резервуара пролилась часть подготовленных к очистке промышленных стоков.