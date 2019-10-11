Токио, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять все необходимые меры для защиты населения в связи с приближением тайфуна «Хагибис», сообщает 11 октября NHK.

«Необходима сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия населения», — заявил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» надвигается на Японию с юго-востока и к 12−13 октября может обрушиться на побережье.

Ранее в Японии сообщили, что по мощности и масштабам возможного ущерба «Хагибис» сравним с тайфуном «Ида», унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тыс. человек. Давление в центре тайфуна достигает 915 гектопаскалей, скорость ветра — 133 км/час и продолжает расти.