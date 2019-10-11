Москва, , 08:57 — REGNUM Самым главным компонентом в профилактике ожирения наряду с диетой является увеличение физической активности, особенно среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Физическая активность (не менее 30 минут ежедневно не реже 3−4 раз в неделю) — верное средство борьбы с избыточной массой тела (спортивная ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание), а также здоровое питание.

Кроме того, важно правильное дышать. Во время занятий рекомендуется производить максимальный выдох, потому что для окисления жиров требуется много кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В большинстве стран Европы ожирением страдает 15 — 25% населения.

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