Северобайкальск, Бурятия, , 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к главе Северобайкальска по вопросу увольнения директора школы Оксаны Бухольцевой. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена. Последняя является также депутатом регионального заксобрания республики и провела несколько одиночных пикетов, протестуя против «беспредела» в системе образования.

Как отмечается, глава города Олег Котов должен объяснить причины увольнения директора, повлёкшее недовольство педагогического коллектива и родительской общественности.

«Несмотря на заявления учителей о проведении протестной акции, до настоящего времени, муниципальная власть не объяснилась о причинах принятия данного решения», — говорится в обращении.

Так, не прозвучало никаких данных о работе Бухольцевой на посту директора — объявлялись ли ей выговоры, были ли жалобы в министерство образования, об оценке самой школы. Омбудсмен напомнила также о политике «сбережения людей, умножение человеческого капитала», озвученных президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Бухольцева выходила на улицу с плакатом «Директор школы не для галочки». Таким образом она пыталась обратить внимание на то, что муниципальные власти используют учителей в качестве административного ресурса. По её словам, с неугодными учителями и директорами власти расправляются просто не продлевая трудовой контракт.

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