Тюмень, , 08:44 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» при проверке приправ, ввозимых из Узбекистана, обнаружены семена растения-паразита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В ходе проверки ручной клади пассажиров рейса Ташкент — Тюмень выявлена подкарантинная продукция — два килограмма абрикосовых косточек и приправ. При исследовании в приправах был обнаружен карантинный сорняк — повилика полевая, которая является растением-паразитом. Подкарантинная продукция сожжена.

В отношении гражданина, в чьём багаже обнаружены запрещённые к ввозу семена, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).