Кемерово, , 08:44 — REGNUM Сводный поисковый отряд Кузбасса «Земляк» летом участвовал в пяти поисковых экспедициях по местам боёв Великой Отечественной войны: в Карелии, Тверской области, в международных поисковых экспедициях «Западный фронт-5» в Калужской области и «Волховский фронт. Апраксин» в Ленинградской области.

Как сообщается на сайте поискового движения России, в полевых поисковых экспедициях участвовали 120 активистов Кузбасса.

«В результате поисковых работ: найдены останки 85-ти бойцов и командиров Красной армии; приняли участие в переносе останков 57 солдат и командиров РККА на территории Карелии, провели работы по благоустройству трёх воинских захоронений на территории Карелии и Ленинградской области, а также участвовали в организации и проведении траурно-мемориальных мероприятий по окончанию «Вахт Памяти» в вышеуказанных регионах. В рамках акции «Свеча Памяти на могиле ветерана» привели в порядок 348 воинских захоронений на территории Кемеровской области», — говорится в отчёте.

В ходе поисковых работ в деревне Пушкари Тверской области найдена солдатская ложка с инициалами. Личность солдата сейчас устанавливается. В окрестностях деревни Салми в Карелии подняты останки солдата с медалью «За боевые заслуги». По номеру удалось установить имя солдата. Им оказался Прокопий Васильевич Зуев 1906 года рождения из Качугского района Иркутской области. Родственники солдата найдены. Останки солдата будут захоронены на территории Иркутской области.