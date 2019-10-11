Бузулук, Оренбургская область, 11 октября 2019, 08:43 — REGNUM В Оренбургской области Бузулукская епархия прокомментировала инцидент со стрельбой, который произошел в монастыре.
В ведомстве также подчеркнули, что не вправе давать свои комментарии. Однако епархия обещала размещать информацию по мере выяснения обстоятельств ЧП.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 9 октября в мужском монастыре, который находится в пригороде Бузулука, раздались выстрелы. На автомобиле скорой помощи в реанимационное отделение больницы был доставлен мужчина.
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