Бузулук, Оренбургская область, , 08:43 — REGNUM В Оренбургской области Бузулукская епархия прокомментировала инцидент со стрельбой, который произошел в монастыре.

«На территории посёлка ВТК, около Спасо-Преображенского мужского монастыря, произошло ЧП. Насельник монастыря в диаконском чине, ранее запрещённый в служении, из оружия кустарного производства произвёл выстрел, ранив водителя монастыря», — сказали в епархии.

В ведомстве также подчеркнули, что не вправе давать свои комментарии. Однако епархия обещала размещать информацию по мере выяснения обстоятельств ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 9 октября в мужском монастыре, который находится в пригороде Бузулука, раздались выстрелы. На автомобиле скорой помощи в реанимационное отделение больницы был доставлен мужчина.

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