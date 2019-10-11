Емельяновский район, Красноярский край, , 08:42 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края неподалеку от села Еловое ликвидировали крупную несанкционированную свалку шин.

Свалка шин в красноярском лесу Пресс-служба Красноярского регионального отделения ОНФ

Ликвидацией свалки занимались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как сообщили иа 11 октября в реготделении ОНФ, ранее местные жители нанесли её на интерактивную карту свалок.

В результате на переработку направили два самосвала отработанных покрышек. Из шин планируют изготовить резиновую крошку, которую можно использовать при создании материала для детских площадок.

Кто выбросил шины в лес, неизвестно, однако народофронтовцы предположили, что их могли вывезти после проведения спортивных массовых мероприятий, таких как гонки или соревнования по дрифту.

Всего в Красноярском крае на интерактивной карте свалок ОНФ отмечено 393 случая незаконного складирования отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в районе города Касли обнаружили несанкционированную свалку производственных и бытовых отходов. Прокуратура потребовала её ликвидировать.

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