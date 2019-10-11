Ставрополь, , 08:41 — REGNUM В уклонении от уплаты налогов заподозрили на Ставрополье директора торговой фирмы ООО «СВ-Сервис». В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Следствие полагает, что с июля 2016 по декабрь 2018 года подозреваемый уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Злоумышленник предоставлял в налоговый орган подложные декларации, «сэкономив» благодаря этому более 5 млн рублей.

Следователи ранее провели в здании фирмы обыск и выемку бухгалтерской и финансово-хозяйственной документации. Расследование дела продолжается.

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