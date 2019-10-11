Махачкала, , 08:38 — REGNUM Двое молодых людей в Махачкале попытались ограбить одну из мечетей города. Инцидент завершился стрельбой и ранением одного из воров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

В министерстве рассказали, что 9 октября молодые люди в поселке Альбурикент попытались отверткой вскрыть металлический ящик для пожертвований и украсть оттуда деньги. Злоумышленников заметил один из охранников мечети и попытался задержать. Однако воры оказали сопротивление, угрожая отвёрткой.

Завязалась драка, в ходе которой сторож выстрелил в одного из оппонентов из травматического пистолета. В МВД подчеркнули, что сделано это было в целях самообороны.

Пострадавший с травмой ноги был госпитализирован, а его несовершеннолетнего напарника доставили в отдел полиции. В отношении них собран материал для принятия процессуального решения.