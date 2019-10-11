Москва, , 08:36 — REGNUM Министерство здравоохранения России определило наиболее распространенные в стране болезни младенцев. Эти данные основаны на статистике Минздрава за 2018 год, опубликовал 11 октября Росстат.

Согласно информации Минздрава, всего за прошлый год в России было зарегистрировано около 4,3 млн случаев заболеваний младенцев.

Самыми распространёнными из них стали болезни органов дыхания, которые были зафиксированы более чем в 2 млн случаев.

За ними идут отдельные состояния, которые возникают в перинатальный период и к которым относятся такие нарушения как родовая травма, врожденные аномалии и т.п. Таких случаев было зарегистрировано 411 тысяч.

Также у младенцев достаточно часто были диагностированы расстройства нервной системы (около 400 тысяч случаев), расстройства работы органов пищеварения (236,6 тысяч случаев) и кожные болезни (примерно 220 тысяч случаев).

При этом наиболее редко встречались расстройства психики и поведения у младенцев — 18 случаев за 2018 год.

Отметим, ранее, 9 октября, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузьмин рассказал, что количество детей, которые погибли в России от ДТП, за период с января по сентябрь текущего года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.