Москва, , 08:31 — REGNUM Российская система качества проверила состав и свойства продающихся в России пивных напитков, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что все производители проверенных Роскачеством пивных напитков нарушают обязательные требования, в том числе по содержанию в напитках пива.

«Напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%)», — говорится в сообщении.

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Кроме того, все исследуемые напитки не соответствовали ГОСТу по органолептическим показателям — они не обладали вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом».

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерство финансов РФ было направлено предложение внести изменение в законодательство («О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…»), чтобы запретить добавлять в такие напитки ароматические вещества, при добавлении которых они становятся схожими до степени смешения с другой алкогольной продукцией.

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