Пермь, , 08:29 — REGNUM В Перми суд вынес приговор шести наркодилерам. Им инкриминировали незаконный оборот наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, преступная группа сформировалась весной 2017 года, и в ее состав вошли семь человек. Наркотические вещества распространялись в Прикамье, Удмуртии и Тюменской области. В своей преступной деятельности наркодилеры использовали созданный интернет-магазин.

Крупные партии наркотиков забирались в центральных регионах России и распространялись посредством тайников-закладок. Оплата осуществлялась за криптовалюту, а впоследствии выводилась на счета. В ходе следствия доказано, что организатор отмыл 7 млн рублей, добытых преступным путем.

Деятельность группы наркодилеров пресекли в конце 2017 года. В декабре прошла волна задержаний. Помощник организатора попытался избавиться от улик (пистолета, патронов, ноутбука), но был задержан с этими вещественными доказательствами.

Суд приговорил участников группы к реальным срокам лишения свободы — от четырех до шести с половиной лет. Добавим, организатор привлечен к уголовной ответственности в августе 2019 года. Ему назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в 400 тыс. рублей.