Нижний Новгород, , 08:29 — REGNUM Использовать правильные подходы к сохранению собственного здоровья научат нижегородцев врачи Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) на уникальном лектории, который стартует 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Информационно-просветительский «Лекторий ПИМУ» также будет направлен на устранение ложных стереотипов в сфере медицины, формирование потребности в медиагигиене — использование «правильных» источников медицинской информации, особенно в интернете.

Отмечается, что в качестве лекторов выступят не просто специалисты с медицинским образованием и ученой степенью, но и непрерывно практикующие врачи в государственной системе здравоохранения. Информация о проведении лекций уточняется на сайте вуза.

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