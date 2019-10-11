Новосибирск, , 08:27 — REGNUM Новосибирская таможня изъяла почти 30 тысяч штук поддельных этикеток для кондитерских изделий, сообщает Сибирское таможенное управление. Среди наименований этикеток, не прошедших таможенный контроль в аэропорту «Толмачёво», — известные марки российских и зарубежных сладостей.

Партию без декларирования и уплаты таможенных платежей пытался ввезти гражданин Таджикистана, прибывший рейсом «Ходжент — Новосибирск». Мужчина рассказал, что этикетки привёз по просьбе своего дяди, у которого своя пекарня. О количестве и стоимости этикеток он якобы не знал.

В отношении авиапассажира возбуждено административное дело за «недекларирование товаров». Этикетки изъяты, в адрес правообладателей торговых марок направлены запросы о защите своих прав. Если этикетки окажутся контрафактными, мужчине грозит ответственность ещё и за «незаконное использование чужого товарного знака».

Всего за девять месяцев текущего года инспекторы Новосибирской таможни изъяли из нелегального оборота более 145 тысяч единиц контрафактной продукции. Предотвращён ущерб правообладателям на 60 млн рублей.