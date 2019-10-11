* запрещённая в России организация

Махачкала, , 08:36 — REGNUM Верховный суд Дагестана отказался смягчать меру пресечения четырем предполагаемым иеговистам, обвиняемым в создании экстремистской организации на территории республики. Ранее вынесенное решение об аресте фигурантов дела остается в силе, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе суда.

Напомним, Антон Д., Арсен А., Марат А. и Мария К. были задержаны сотрудниками ФСБ 1 июня этого года. По данным силовиков, они являлись руководителями ячеек религиозной секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщалось, что ранее задержанные прошли обучение в зарубежных центрах и занимались в Дагестане вербовкой новых сторонников движения. Также было установлено, что в последние годы они тайно собирали деньги для координации деятельности по распространению экстремистской идеологии.

Спустя два дня после задержания подозреваемые были арестованы, а ещё через неделю следствие предъявило им обвинение. Мера пресечения несколько раз продлевалась, в последний раз постановлением Советского районного суда Махачкалы до 27 ноября.

Обвиняемые обжаловали последнее решение суда с просьбой заменить арест на более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд посчитал решение суда первой инстанции обоснованным и оставил его в силе.

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