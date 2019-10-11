Пекин, , 08:22 — REGNUM В Китае стартовала программа помощи беднякам, страдающим от сильных лицевых болей в связи с невралгией тройничного нерва, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Фонд продвижения здоровья Китая и Пекинский госпиталь Пэншэн, специализирующийся на лечении невралгии тройничного нерва, совместно анонсировали соглашение о создании совместного фонда на сумму 1 млн юаней (около $140,3 тыс.). Фонд будет заниматься помощью в лечении этого недуга в среде бедняков.

Отметим, что Невралгия тройничного нерва является хроническим заболеванием, характерным приступами интенсивной острой стреляющей боли. Оно может серьезно влиять на качество жизни пациента, а его лечение может стоить больших денег.