Кызыл, , 08:21 — REGNUM В Туве начались праздничные торжества, посвящённые 75-летию вхождения Тувинской Народной республики в состав СССР. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры республики, мероприятия будут проходить в течение всего октября.

В августе 1944 года парламент ТНР обратился в Верховный Совет СССР с ходатайством о вхождении в состав Союза на правах автономной республики в РСФСР. 11 октября 1944 года Президиум Верховного Совета удовлетворил просьбу.

«Наши предки ясно и четко понимали, что другого пути, кроме как с Россией, у Тувы нет. Не было сомнений. Была решимость, с которой власти ТНР пошли на единение с СССР. Была поддержка абсолютного большинства народа. Об этом знаю из первых уст — от наших ветеранов, от своих родителей и множества людей, которые были очевидцами и участниками тех событий», — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Сегодня в Кызыле с утра прошли научно-методическая конференция. В фойе Национального театра Тувы развёрнута тематическая фотовыставка «Тува в Советское время» с музейной экспозицией. В два часа дня в театре пройдёт юбилейный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, первого сентября в республике вспоминали первых добровольцев, которые в 1943 году пошли воевать на фронты Великой Отечественной войны.

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