Омск, , 08:19 — REGNUM За сжигание сухой травы и мусора жители Омской области заплатят более 2,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.

Всего в регионе с начала пожароопасного сезона по фактам нарушений лесного и пожарного законодательства вынесено 241 предупреждение. В связи с ландшафтными пожарами возбуждено 22 уголовных дела.

По информации замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрия Скворцова, с 1 по 6 октября космомониторинг зарегистрировал в регионе 173 термические точки на землях различного назначения (за аналогичный период прошлого года — четыре). Более 60% термоточек (106) было зарегистрировано на землях сельскохозяйственного назначения. И лишь в 24 случаях из 106 проводилось контролируемое выжигание растительности с предварительным уведомлением необходимых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Омской области пламя от горящей травы перекинулось на дачные постройки. Горело около 10 дачных домиков, никто не пострадал.

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