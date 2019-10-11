Нью-Дели, , 09:17 — REGNUM Около 11,8% индийцев в возрасте старше 50 лет страдают диабетом. Об этом 11 октября сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на национальный доклад о диабете и диабетической ретинопатии в Индии.

В указанном докладе специалисты Центра офтальмологии имени Раджендры Прасада подчеркнули, что диабет был диагностирован у 12% мужчин и 11,7% женщин в возрастной категории старше 50 лет. Наиболее подвержены указанному заболеванию индийцы в возрасте 70−79 лет. В упомянутом исследовании приняли участие 63 тысячи индийцев старше 50 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число жителей Индии, страдающих диабетом, составляет 72,96 млн человек. Примечательно, что доля больных диабетом в городах составляет 11−14%, в то время как для деревень соответствующие показатели составляют всего 3−8%.