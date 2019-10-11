Москва, , 08:16 — REGNUM В Москве 11 октября ожидается до 12 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В целом, по прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в городе днем поднимется до +10 до +12 °С.

Ветер ожидается с юго-западного и западного направления. Его скорость не должна превысить 8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Стоит отметить, в Бурятии 10 октября прошел обильный снегопад. Снег выпал даже в южных районах республики.