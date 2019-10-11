Москва, , 08:11 — REGNUM В Москве 11 октября воздух прогреется до 12 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого будут нести из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на два-три градуса выше положенной многолетней нормы», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, могут пройти небольшие осадки в виде слабого дождя или мороси.

Температура воздуха поднимется от 10 до 12 градусов тепла, по Московской области — от 7 до 12 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.