Париж, , 08:07 — REGNUM Несколько организаций во Франции объявили о проведении митинга в Париже в субботу, 12 октября, в поддержку сирийских курдов и против наступления турецких сил, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в Марселе около 300 человек мирно прошли маршем 10 октября, размахивая флагами с изображением курдского лидера Абдаллы Оджалана и народных групп защиты.

«Международное сообщество может и должно мобилизоваться, чтобы остановить геноцид курдского народа. Мы действительно осуждаем позицию американцев, которые нанесли курдам удар в спину!», — заявил Салих Азад, представитель курдского демократического центра в Марселе.

Со своей стороны, курдский демократический совет во Франции призывает к мобилизации для защиты самопровозглашенной курдской автономной области на северо-востоке Сирии от турецкой военной агрессии в Париже.

«Турецкое вторжение является синонимом массовых убийств, этнических чисток, гуманитарной драмы. Оно поглотит Сирию в еще более глубокой войне», — говорится в заявлении курдского демократического совета, объединяющего почти 25 ассоциаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли призвала к прекращению наступления турецких войск на северо-востоке Сирии.

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