Нью-Дели, , 10:00 — REGNUM Правительство Индии распорядилось сократить визовый сбор, предусмотренный для электронных виз сроком до одного года, в два раза. Об этом 11 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Пляж в Гоа. Индия

В официальном заявлении представители индийской администрации подчеркнули, что стоимость получения туристической электронной визы сроком на один год была уменьшена с 80 долларов до 40 долларов. Также иностранные граждане теперь смогут получать электронную визу сроком на пять лет. Визовые сборы для этой категории составят 80 долларов.

Ранее, в апреле-мае 2019 года, правительство Индии также уменьшило визовые сборы для краткосрочных электронных виз сроком до 30 дней с 25 долларов до 10 долларов. Напомним, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди ввело электронные визы для иностранцев с целью увеличения туристических потоков в южноазиатское государство в 2014 году.