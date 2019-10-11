Саратов, , 07:35 — REGNUM Вещи убитой девятилетней жительницы Саратова найдены полицией, 11 октября передаёт РЕН-ТВ.

Когда девочку искали в надежде, что она жива, среди мусора были обнаружены обувь и одежда. Вещи, которые, предположительно, принадлежали ребёнку, нашла собака.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Саратова, которую искали несколько дней, найдена мёртвой среди гаражей.

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