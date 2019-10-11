Саратов, , 07:14 — REGNUM В социальных сетях продолжается бурное обсуждение событий минувшей ночи. Тело пропавшей 9-летнейдевочки было обнаружено между ее домом на улице Высокой и школой № 73, где она училась.

Ночью сотни саратовцев собрались на месте убийства и УМВД по городу на улице Московской, требуя отдать подозреваемого в убийстве для самосуда. В Telegram-каналах распространяются фото и ссылки на страницу в социальной сети подозреваемого, который якобы сознался в зверском преступлении и указал на место, где оставил тело. На этой странице пользователи соцсетей оставили сотни комментариев, сообщает «Версия Саратов».

О преступлении, которое потрясло весь Саратов, высказались и депутаты Государственной думы от региона.

Если Николай Панков был сдержан, выразив соболезнования и попросив правоохранителей по максимальной строгости закона «покарать убийцу», Евгений Примаков был более радикален.

«Нужно вернуть смертную казнь», — коротко написал депутат. Он не пояснил, чего касается высказывание, однако пользователи Facebook уверены, что именно трагической гибели Лизы Киселевой.

На сайте Change.org также появилась петиция с требованием отдать на самосуд убийцу Лизы Киселевой.

Напомним, смертная казнь в России законодательно не отменена, но с 1996 года, когда РФ вступила в Совет Европы, действует мораторий на вынесение и исполнение таких приговоров.

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