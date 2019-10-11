Пермь, , 07:10 — REGNUM В Перми местный житель признан судом первой инстанции виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2017 — 2018 годах в столице Прикамья действовала группа по организации и проведению подпольных азартных игр. Свою деятельность бизнесмены завуалировали под проведение торговых операций с финансовыми инструментами — бинарными опционами.

Организатор нелегального игорного бизнеса приговорён к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Материалы уголовных дел в отношении других участников группы суд еще рассматривает.