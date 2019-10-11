Оренбург, , 07:00 — REGNUM Для оздоровления реки Урал нужен федеральный проект, как тот, который сейчас реализуется по Волге. С таким предложением бассейновый совет Уральского бассейнового округа намерен выйти к правительству России, сообщил председатель комитета Заксобрания Оренбургской области по собственности, природопользованию и строительству Аркадий Швецов.

«Чтобы Урал был таким, каким мы его хотим видеть, необходим такой же федеральный проект, как по Волге. По этому проекту регионам, где протекает река, выделяется финансирование из федерального бюджета на ее оздоровление. Это позволяет подойти к решению проблемы комплексно», — сказал Швецов.

На заседании бассейнового совета Уральского бассейнового округа обсуждалась нагрузка городов на Урал. Отмечено, что с каждым годом уменьшается число бесхозных гидросооружений, что сводит к минимуму угрозу их разрушения и причинения вреда. Представитель «Оренбург Водоканала» доложил о модернизации очистных сооружений.

Добавим, что в 2019 году Урал резко обмелел. Специалисты подчеркнули, что в границах Оренбурга река нуждается в руслоочистительных мероприятиях.

Напомним, длина реки Урал (старое название Яик) составляет 2428 км. Это третья по длине река Европы, уступающая только Волге и Дунаю. Впадает в Каспийское море.

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