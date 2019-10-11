Оренбург, 11 октября 2019, 07:00 — REGNUM Для оздоровления реки Урал нужен федеральный проект, как тот, который сейчас реализуется по Волге. С таким предложением бассейновый совет Уральского бассейнового округа намерен выйти к правительству России, сообщил председатель комитета Заксобрания Оренбургской области по собственности, природопользованию и строительству Аркадий Швецов.
На заседании бассейнового совета Уральского бассейнового округа обсуждалась нагрузка городов на Урал. Отмечено, что с каждым годом уменьшается число бесхозных гидросооружений, что сводит к минимуму угрозу их разрушения и причинения вреда. Представитель «Оренбург Водоканала» доложил о модернизации очистных сооружений.
Добавим, что в 2019 году Урал резко обмелел. Специалисты подчеркнули, что в границах Оренбурга река нуждается в руслоочистительных мероприятиях.
Напомним, длина реки Урал (старое название Яик) составляет 2428 км. Это третья по длине река Европы, уступающая только Волге и Дунаю. Впадает в Каспийское море.
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