Благовещенск, , 06:52 — REGNUM Данные Амурстата свидетельствуют, что в Приамурье люди стали меньше есть мяса, заменяя его рыбой и увеличивая потребление картофеля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данными статистического ведомства, в сравнении с 2017 годом, в 2018 году амурчане на 13,3% сократили потребление мяса и мясопродуктов, на 15,2% сократили потребление овощей и бахчевых, на 9,5% сократили в своём рационе растительное масло и жиры, на 5,2% стали меньше есть хлеба и хлебобулочных изделий.

В тоже время статистические отчёты свидетельствуют о росте потребления рыбы и рыбопродуктов на 15,5%, на 11,2% фруктов и ягод, на 5,1% увеличили потребление картофеля.

Структура потребления городскими и сельскими жителями несколько отличается друг от друга. В частности, сельские жители потребляют хлеба и хлебобулочных изделий на 61% больше, чем жители городов, тогда как горожане больше потребляют кисломолочной продукции и йогуртов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России считает, что взрослому человеку в день можно потреблять в среднем 200 граммов молочной продукции.