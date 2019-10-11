Чита, , 06:17 — REGNUM Массовый выход медведей и других таёжных хищников, который отмечается в Забайкальском крае после сибирских летних пожаров, сподвиг одну из жительниц Читы создать петицию с требованием запретить их отстрел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведь

В своей петиции, которую за сутки поддержали сотни человек, жительница Забайкалья призывает:

«Необходимо действовать цивилизованно: осуществлять отлов и транспортировку в лес, в лесу организовать кормушки, ликвидировать свалки мусора в зоне прилегающего к населенным пунктам лесного массива. Убийство животных рассматривать только как экстренную меру, в режиме самообороны и реальной угрозы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наиболее сильно сибирские пожары разгорелись к конце июля 2019 года. Тогда общая горящая лесная площадь составляла более пяти миллионов гектаров. Ещё ранее — в апреле 2019 года — Забайкалье накрыло масштабными степными пожарами. Они возникли вследствие сильного ветра и непотушенных палов.

Многочисленные случаи выхода к людям агрессивных голодных таёжных хищников начались в конце лета 2019 года. Местное население связывает это обстоятельство с бескормицей и природными пожарами. Не обошлось без трагедий. Жительница села Тэрэпхэн Хилокского района погибла от лап медведя.

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