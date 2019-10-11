Гонконг, Китай, , 05:59 — REGNUM Инициативная общественная группа, выступающая против насилия, которое чинят «черномасочники» в Гонконге, создала онлайн-петицию, призывающую правительство специального административного района и полицию положить конец насилию и восстановить порядок, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Петиция была создана группой людей из разных слоев общества Гонконга, собравшихся в организацию «Сохраним Гонконг». Она направлена против мятежников к черным маскам, которые продолжают нарушать закон о запрете ношения масок в Гонконге, осуществляя поджоги, грабежи, вандализм и нападения на местных жителей, туристов и полицейских.

Насильственные акты, осуществляемые мятежниками, уже получили название «черный террор» в связи с тем негативным влиянием, которые они оказали на повседневную жизнь и экономику Гонконга, сообщил один из организаторов организации Кеннеди Вон Ин-хо.

Напомним, что формальным поводом для начала протестов в Гонконге стал закон об экстрадиции на материковую часть Китая подозреваемых в совершении преступлений. С тех пор относительно мирный протест перерос в насильственные акции с поджогами частной и публичной собственности, грабежами и вандализмом.

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