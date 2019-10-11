11 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:54 — REGNUM Малая Шильна не раз попадала в медиаповестку Татарии и вопрос экологии поднимался в ней неоднократно. Небольшое в масштабах страны поселение в Тукаевском районе — снова на пике обсуждения. После того, как силами активистов, экологов удалось добиться решения по присвоению одному из лесных массивов статуса природного парка, частные владельцы земель, что попадают в его будущие границы, проявили невиданную активность, пытаясь успеть до юридического оформления статуса особой природной территории. ИА REGNUM разбиралось, что происходит в Малой Шильне.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Об истории вопроса

Тукаевский район Татарии занимает площадь 172 949 га, из которых более 20,6 тыс. га покрыты лесами. На начало января 2019 году в районе проживали чуть более 41 тыс. человек. В составе муниципалитета — 23 сельских поселения и 88 населённых пунктов. Одно из поселений — Малошильненское.

В 2018 года Малая Шильна «прославилась» на весь регион политическим скандалом. Сразу пять из десяти местных депутатов из-за несогласия с местной властью по ряду краеугольных вопросов сложили полномочия. А незадолго до этого из Малой Шильны прилетела тревожная весть о застройке лебединого озера. Вопрос по озеру после привлечения внимания общественности и надзорных органов решить удалось — застройку остановили, заборы убрали.

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Природа с особым статусом

На сегодня в Тукаевском районе уже есть две особо охраняемых природных территории — национальный парк «Нижняя Кама» (его часть проходит по району) и «Боровецкие ключи». Но с учётом существенного лесного массива и угрозы его потери, активисты в последние годы держат на контроле вопросы экологии в муниципалитете.

После того, как в январе 2019 года стало известно, что местные власти утвердили проект изменения русла реки Шильны, началась борьба с данной инициативой, грозящей, по мнению экологов, превратить водный объект в безжизненный. Активисты из числа представителей общественного движения Тукаевского района «Народная инициатива», среди которых и экс-депутат Роман Ваганов (в 2018 году покинувший пост в числе пяти несогласных), обратились к главе минэкологии РТ Александру Шадрикову с открытым письмом. В нём озабоченные вопросом жители попросили предоставить результаты экологической экспертизы и хоть какие-то исследования, предваряющие запуск экскаватора к реке.

Ваганов тогда писал, что вмешательство в экосистему реки должно иметь веские основания, ведь и последствия будут огромны. На днях стало известно, что «подвергшийся резкой критике специалистов экологов, гидроморфологов и общественности проект руслорегулирования реки Шильна временно приостановлен, но решение об окончательном отказе от экологически опасного проекта исполкомом не принято».

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Силами активистов общественных движений Набережных Челнов и Тукаевского района «Народная инициатива», «ОНФ», «Мусора.Больше. Нет.» удалось добиться поддержки в вопросе создания в районе особо охраняемой природной территории (ООПТ) — природного парка «Шильна». Во время обследования территорий специалисты установили «наличие мест обитания в пойме реки Шильна и Шильнинском лесном массиве редких и охраняемых видов животных и растений, занесенных в «Красную книгу Республики Татарстан». Это, в том числе, и поспособствовало принятию решения по парку. Решения, которое неожиданно застопорилось, забуксовало на местном уровне.

Препоны и их последствия

В августе 2019 года госкомитет региона по биоресурсам направил тукаевскому исполкому на согласование проект будущего природного парка, но пока местная власть его так и не согласовала.

Тем временем частные лица, в чьей собственности находится часть массива будущей ООПТ, активизировались. Ведь в скором времени территория попадёт под ряд существенных ограничений, в том числе и по застройке.

Активисты движения «Народная инициатива» обратились к премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой оказать содействие в оперативном оформлении статуса.

В своём обращении активисты приводят два факта:

«Тем временем, в границах планируемой особо охраняемой природной территории, в двадцати метровой береговой полосе пойменного озера возводятся дома базы отдыха «Лебяжье», а на сайте объявлений «Авито» размещено объявление о продаже земельного участка площадью 13 га в 114 квартале Шильнинского леса Елабужского лесхоза, кадастровый номер 16:39:000000:3488. То есть ускоренно застраиваются и распродаются земельные участки будущей ООПТ — природный парк «Шильна».

По данным публичной кадастровой карты, упомянутый участок находится в «ГБУ «Елабужское лесничество», квартал 114, выдел 4, 13, 19, ч. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18 Татарстанского участкового лесничества», относится к землям лесного фонда. Его кадастровая стоимость — 112 450 рублей, площадь — 130 000 кв. м, а разрешённое использование — для размещения объектов лесного фонда.

Данные на участок с публичной кадастровой карты

Что касается объявлений о продаже земли, то на разных сайтах в сети Интернет действительно есть предложение, и хотя кадастрового номера в нём нет, зато указано, что «на участке находится хвойный лес». Продавец предлагает 13 гектаров «эксклюзивного земельного участка» вдоль реки Шильна за 4 млн рублей. Уточняется, что он «приобретён через аукцион» в аренду на 49 лет. Помимо этого, добавляет, что «на участке разрешено возведение объектов здравоохранения, образования, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности».

О продаже земли

Премьер-министр, которому адресовано письмо активистов из Малой Шильны, а также другие представители республиканской власти пока конфликтную ситуацию никак не комментируют.