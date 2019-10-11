Москва, , 05:22 — REGNUM Ответственность за курение несовершеннолетних следует возлагать на тех, кто продаёт им сигареты, заявила солистка группы «Чили» Ирина Забияка, пишет «Телепрограмма».

Окурки

Комментируя инициативу ввести наказания для родителей, чьих детей поймают за курением, певица заявила:

«К ответственности, на мой взгляд, нужно привлекать тех, кто даёт или продаёт малолетним детям сигареты. А родители не могут контролировать детей 24 часа. Когда дети наконец-то вырываются на улицу погулять, в свою компанию, — им что, камеры вешать на лбы? Закон себя не оправдает, он только запугает родителей».

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Напомним, предложено или штрафовать или арестовывать на 15 суток российских граждан, дети которых курят. Инициатива обсуждается. Многие высказываются против.

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