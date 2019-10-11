Москва, 11 октября 2019, 05:22 — REGNUM Ответственность за курение несовершеннолетних следует возлагать на тех, кто продаёт им сигареты, заявила солистка группы «Чили» Ирина Забияка, пишет «Телепрограмма».
Комментируя инициативу ввести наказания для родителей, чьих детей поймают за курением, певица заявила:
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Напомним, предложено или штрафовать или арестовывать на 15 суток российских граждан, дети которых курят. Инициатива обсуждается. Многие высказываются против.
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