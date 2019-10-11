Благовещенск, , 05:18 — REGNUM Проект нового моста через Зею прошёл государственную экспертизу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Благовещенске идёт подготовка к строительству нового мостового перехода через Зею, под новый мост выделяется 85 гектаров земли, в том числе 21 гектар, находящийся в частной собственности — они подлежат изъятию.

Сам мост, строительство которого будет начато в 2021 году, будет расположен в районе пересечения улиц Горького и Первомайской. Соответствующие службы готовятся к проведению процедуры по определению подрядчика на строительно-монтажные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, существующий через Зею мост работает с превышением нагрузки в шесть раз.