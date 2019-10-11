Казань, , 04:30 — REGNUM В Татарии республиканские власти рассмотрят просьбу рыбаков об обустройстве части Кремлёвской набережной Казани для этих целей. О создании отдельной площадки попросили Рустама Минниханова рыбаки, с которыми он пообщался во время своего посещения данного общественного пространства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На участке от Кировской до Ленинской дамбы идёт реализация масштабного проекта благоустройства. Он включает в себя создание террас и зелёного амфитеатра с зонами отдыха, площадку для выступлений, а также пешеходные зоны, молодёжный парк для занятий спортивным экстримом, воркаутом, скейтбордингом. В 2020 году возможно, что именно Казань примет финал чемпионата мира по памп-треку, площадку для которого создадут на набережной.

Во время прогулки Рустама Минниханова по объекту, где идут активные работы, к нему обратились рыбаки, которые попросили не забывать и про них. Глава Татарии инициативу о создании спецплощадки для рыбной ловли поддержал, так как и сам является любителем порыбачить. Он поручил рассмотреть идею и проработать её.

Напомним, на сегодня жители самостоятельно рыбачат на водоёмах Казани. Большинство мест для этих целей не предназначено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благоустройство Казани идёт в рамках профильной программы, которая рассчитана на 2019−2021 год. Ежегодно на неё выделяется порядка 40 млн рублей.