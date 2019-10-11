Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Число погибших в результате курения электронных сигарет в Соединенных Штатах возросло до 26 человек, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний США.

Отмечается, что за прошедшую неделю количество подтвержденных случай вреда здоровью в результате курения вейпов выросло на 219. В настоящее время число обратившихся к врачам из-за ухудшения здоровья от курения электронных сигарет составляет 1299 человек. Заболевания легких у курильщиков вейпов зафиксированы в 49 американских штатах. Отмечается, что пока таких случаев не выявлено лишь в штате Аляска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября в США было подтверждено 18 смертей от заболеваний, вызванных курением электронных сигарет. Тогда в медучреждения с жалобами на здоровье обратились 1080 человек.

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