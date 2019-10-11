Мурманск, 11 октября 2019, 03:58 — REGNUM Восполнение кадрового дефицита за счёт врачей-мигрантов может осложниться языковыми проблемами, заявила заслуженный врач России Светлана Черных в интервью «360».
Комментируя инициативу пополнить контингент врачей за счёт мигрантов, заведующая отделением физиотерапии Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Черных отметила, что ей приходилось работать с медперсоналом южных республик.
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Напомним, комментируя инициативу Минтруда РФ и Минздрава РФ покрыть потребность страны во врачах за счёт кадров из-за границы, Михаил Демурин, обозреватель ИА REGNUM, отметил:
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