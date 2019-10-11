Мурманск, , 03:58 — REGNUM Восполнение кадрового дефицита за счёт врачей-мигрантов может осложниться языковыми проблемами, заявила заслуженный врач России Светлана Черных в интервью «360».

Комментируя инициативу пополнить контингент врачей за счёт мигрантов, заведующая отделением физиотерапии Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Черных отметила, что ей приходилось работать с медперсоналом южных республик.

Черных «Не скажу, что там непрофессионально была оказана помощь, но, во-первых, пациент объясняет жалобы — доктор не очень хорошо это понимает. Я ему переводила это. Представьте, если человек оказывается один на один с этим пациентом, он его достаточно хорошо не поймет».

Читайте также: Врачи работают на износ — архангельский профсоюз

Напомним, комментируя инициативу Минтруда РФ и Минздрава РФ покрыть потребность страны во врачах за счёт кадров из-за границы, Михаил Демурин, обозреватель ИА REGNUM, отметил:

«Заменить отказывающихся работать за такие деньги врачей мигрантами можно: некоторые из них (не самые лучшие, уверен) согласятся на меньшее. Но это — от безысходности. Такой подход ущербен».

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит врачей и наём мигрантов: как применить принцип «не навреди»