Пекин, , 03:45 — REGNUM Фильм о празднованиях 70-й годовщины со дня основания Китайской Народной Республики был выпущен на пяти языках национальных меньшинств в формате 4К, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Фильм снимался 1 октября во время празднования Дня основания КНР в Пекине и транслировался единовременно в 70 кинотеатрах по всему Китаю в формате 4К компанией China Media Group (CMG).

Впервые сигнал в формате 4К транслировался через спутник прямиком в кинотеатры, сообщили в компании. Празднования включали в себя собрание на площади Тяньаньмэнь, где выступил лично председатель КНР Си Цзиньпин, военный парад и гражданское шествие. В настоящее время фильм доступен на монгольском, тибетском, уйгурском, казахском и корейском языках.

Напомним, что 1 октября 2019 года исполнилось 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Эта круглая дата была отмечена пышными празднествами и неделей выходных.