Цзинань, Китай, , 03:38 — REGNUM Двойня редких белых львят разного пола родилась ранее в октябре в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Львята родились 2 октября и находятся в стабильном состоянии, сообщили в зоопарке Wild World Jinan. Детеныш мужского пола весил 1350 граммов при рождении, в то время как его сестра 1250 граммов. Персонал парка внимательно следит за показателями здоровья новорожденных. Их смогут показатель публики через 30−40 дней.

Белые львы, чей цвет шерсти варьируется от бледно блондинистого до почти абсолютно белого не являются альбиносами. Их цвет вызван специфическим генетическим расстройством, когда рецессивный ген блокирует пигментацию шерсти.

Белые львы являются очень редкими. По данным Глобального фонда защиты белых львов, их популяция достигает всего 100 штук, из которых 13 находятся в дикой природе. В зоопарке Цзинаня представлено три белых льва, включая одного мужского пола и двух женского, которые были доставлены из ЮАР в 2018 году.