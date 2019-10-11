Абакан, , 03:20 — REGNUM В Хакасии минтранс региона прорабатывает вопрос об организации межрегиональных авиарейсов в Туву. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, предложение об открытии авиамаршрута Абакан — Кызыл — Абакан отправлено в минтранс Тувы.

Подтверждение о готовности софинсирования и заключения договоров уже поступило. Данный авиарейс планируют запустить в 2020 году. Согласие на его выполнение дала авиакомпания «КрасАвиа».

Также в 2020 году авиакомпания «СиЛА» будет выполнять авиарейс Абакан — Томск, «КрасАвиа» — рейс Абакан — Красноярск.

Как сообщало ИА REGNUM, из Улан-Удэ откроются прямые рейсы в Таиланд.