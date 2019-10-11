Пекин, , 03:18 — REGNUM Туристическая отрасль Китая стала ключевым фактором экономического развития и помощи в борьбе с бедностью, сообщает 10 октября газета China Daily.

Почти 80 млн человек или 10,3% работающего населения Китая были наняты благодаря пышно развивающейся туристической отрасли, говорится в докладе, выпущенном Мирового туристического альянса и Китайской академии туризма.

Туризм был признан самой важной сферой экономики, которая помогает людям вырваться из нищеты, особенно, если речь идет о центральных и западных провинциях Китая, говорится в газете со ссылкой на доклад.

«Около 4800 человек в 101 нищей деревне (которые отслеживаются национальной базой данных сельского туризма) по всей стране избавились от нищеты именно благодаря тому, что были вовлечены в туристическую деятельность, а это составляет 30,4% от общего числа выведенных из нищеты», — заявил замминистра культуры и туризма КНР Ли Цзяньчжао.

Как сообщало ИА REGNUM, провинции Шаньдун на востоке Китая в настоящее время переживает бум «красного туризма».

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