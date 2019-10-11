Омск, , 03:13 — REGNUM В Омске перед судом предстанет бывший главный судебный пристав региона Владимир Витрук, обвиняемый в должностных преступлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области завершено. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и получении взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год Витрук «обеспечил неисполнение должностных обязанностей троим подчинённым», являвшимся спортсменами. Ежемесячно им необоснованно выплачивалась зарплата, пока они участвовали в различных спортивных мероприятиях. Региональному управлению ФССП России причинён ущерб на сумму более 1,8 млн рублей.

Также в 2018 году, действуя в интересах руководителя ООО «Центр реабилитации «Рассвет», Витрук давал незаконные указания подчинённым о затягивании сроков исполнительных производств. Подчинённые по его указанию совершали строго определённые действия или, наоборот, не делали ничего по исполнительным производствам, касающимся должницы. Также он воспрепятствовал изъятию и наложению ареста на имущество на общую сумму более 12 млн рублей, что, в том числе, «привело к неисполнению судебных решений о восстановлении нарушенных прав взыскателей, возмещении оплаты труда, недоимки фискальных платежей на общую сумму более 42 млн рублей».

В феврале 2018 года Витрук получил через посредника взятку в размере 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное снятие ареста с автомобиля должника.

По информации ведомства, обвиняемый своей вины не признал. Однако следствие считает собранные доказательства достаточными. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Витрук исполнял обязанности руководителя УФССП России по Омской области с декабря 2015 года. В июле 2016 года его утвердили в этой должности. В ноябре 2018 года он был заключён под стражу.

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