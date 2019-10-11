Могадишо, , 09:48 — REGNUM Группа сомалийских полицейских прошла антитеррористическую подготовку в Турции, чтобы эффективно противодействовать боевикам, поскольку африканская страна постоянно подвергается террористическим атакам со стороны группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

В элитной школе для подразделений спецназа турецкой армии в западном городе Фоча сотрудники полиции узнали, как противостоять угрозам террора на шестинедельном курсе. Курс, преподаваемый Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), который предоставляет помощь в целях развития Сомали и другим странам, является частью соглашения между правительствами Турции и Сомали.

В настоящее время турецкие офицеры обучили 10 сомалийских полицейских тому, как проверять жилые районы на наличие террористических угроз и обезвреживать террористов в этих районах, как обращаться с наземными минами и самодельными взрывными устройствами и как реагировать на нападения. Они узнали о типах взрывчатых веществ, с которыми они могут столкнуться в ходе контртеррористических операций, и о том, как проводить контртеррористические рейды.

Лейтенант Ондер Йылдыз, один из инструкторов, сообщил, что «его ученики полны энтузиазма и стремятся учиться. Они готовы изучать новые вещи, и мы рады, что можем им помочь». Йылдыз добавил, что сомалийским офицерам будут вручены сертификаты, что они прошли курсы надлежащего реагирования на угрозы террора.

Инспектор сомалийской полиции, прошедший обучение на курсах, Абдулрахман Абдулла Мухаммад отметил, что «это была сложная подготовка, но действительно эффективная». «Мы увидели здесь турецкое гостеприимство и узнали, что будет полезно для нас в Сомали. Честно говоря, это был очень сложный курс для нас, и я помню, как время от времени терял дыхание, применяя на практике то, что мы узнали. Там не было места для ошибок, и это было очень реалистично», — сказал он.