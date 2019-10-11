Москва, , 00:55 — REGNUM Возможно, пассажир рейса Москва — Бургас (Болгария) пронёс травматический пистолет на борт через vip-зал, заявил специалист по безопасности полётов Александр Романов в интервью телеканалу «Звезда».

Комментируя инцидент с самолётом, который совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, эксперт предупредил о «большом разбирательстве», которого теперь стоит ожидать.

Романов «Надо узнавать, как он проходил, где он проходил. Может, у него какие-нибудь vip-залы были… Депутаты, высокопоставленные люди, там иногда закрывают глаза на это всё».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт, вылетевший из Москвы в Болгарию, вынужденно приземлился в ростовском аэропорту из-за обнаруженного травматического пистолета у одного из пассажиров.

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