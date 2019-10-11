Аддис-Абеба, , 09:35 — REGNUM По данным Министерства науки и высшего образования Эфиопии, связь между университетским образованием выпускников и рынком труда реального сектора в Эфиопии слаба, и квалификация молодых специалистов не достигает желаемого работодателями уровня. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Выступая на заседании Совета по связям между образованием, обучением, научно-исследовательскими институтами и промышленным сектором, министр науки и высшего образования Эфиопии профессор Хирут Вольдемариам заявила, что «причина слабой связи между университетами и промышленностью, которой они «поставляют» специалистов лежит как в образовательном процессе самих университетов, так и в отраслях реального сектора экономики страны».

В Эфиопии имеется 50 высших государственных учебных заведений, 4 частных университета, 200 частных колледжей, 1500 институтов технического и профессионального образования и обучения, а также другие различные исследовательские институты. По словам министра, «университеты сосредоточены исключительно на академических вопросах, а не на практических исследованиях, а те исследования, что и проводятся, в большей степени создают, чем решают проблемы». Таким образом, между высшими учебными заведениями и отраслями промышленности Эфиопии существует серьезная пропасть.

Профессор Вольдемариам отметила, что отсутствие приверженности и поддержки со стороны руководства Эфиопии, а также недостаточная осведомленность обеих сторон входят в число проблем, требующих решения стратегического и оперативного уровня, чем и должны заняться эфиопские ВУЗы.