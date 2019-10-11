Аддис-Абеба, , 09:19 — REGNUM Полиция Эфиопии применила слезоточивый газ к сотням протестующих у здания суда в северном городе штата Амхара Бахыр-Дар, сообщил местный чиновник и очевидец. Данная мера отражает общественную напряженность по причине летнего всплеска насилия, в результате которого десятки человек погибли в Бахыр-Даре в июне 2019 года. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ECADF.

Источник, пожелавший остаться анонимным, опасаясь преследования, заявил, что протестующие скандировали требования, чтобы правительство раскрыло «правду» об убийствах, которые власти Эфиопии назвало попыткой регионального военного переворота. Июньское насилие вспыхнуло после того, как лидер ополченцев штата убил президента региона и других высокопоставленных чиновников Амхара, что вылилось перестрелку в столице штата Бахыр-Даре.

Президент новой партии «Национальное движение Амхара» Десалень Чейн, подтвердил, что полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам. «Молодежь протестовала, а полиция применила слезоточивый газ и разогнала их», — сказал он, добавив, что пострадавших при этом не было.

«Молодые люди пели и кричали, что правительство должно раскрыть всю правду об убийствах 22 июня», — сказал один из очевидцев. Протестующие также требовали освобождения заключенных, которые должны были предстать перед судом из-за «разжигания насилия». Тем не менее, неясно, сколько заключенных должны были предстать перед судом и каковы обвинения против них.